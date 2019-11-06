 بجاية : كيس مشبوه بالقرب من مؤسستين تربويتين يثير الرعب 

أثار كيس مشبوه تم وضعه أمام إكمالية بوعودية سعيد والمدرسة الابتدائية 4 طرقات قرب المحطة البرية حالة من الرعب ببجاية.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تم مساء اليوم في حدود الساعة الواحدة زوالا العثور على كيس مشبوه من طرف حارس مؤسسة تعليمية متواجد بالمكان.

وإثر ذلك تم إبلاغ المصالح الامن التي سارعت بالتدخل مدعمة بفرقة تفكيك القنابل كما قامت بتطويق المكان.

أين قامت ذات المصالح بتفجير الكيس مما احدث حالة من الفزع والخوف لدى تلاميذ الابتدائية والاكمالية وأولياءهم وسكان المنطقة.

من جهتها فتحت مصالح الامن ببجاية تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات القضية.