بجاية.. محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت تعمل بصفة عادية  

تعلم الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، أنه بتاريخ اليوم تعمل محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت ولاية بجاية بصفة عادية.

وأكدت الشركة في بيانها أنه تم تسجيل تذبذب محدود ناجم عن إشكالية كهربائية تقنية لم تتجاوز 60 دقيقة ، دون أن تؤثر على استمرارية الخدمة.

كما سجلت المحطة زيادة فعلية في الإنتاج من 120 ألف متر مكعب يوميًا إلى 135 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك في إطار تطبيق بروتوكول الرفع التدريجي للطاقة الإنتاجية.

ويجري التحضير لرفع القدرة الإنتاجية خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة إلى 180.000 متر مكعب يوميًا وفق نفس الآلية المعتمدة.

وتجدد الشركة حرصها الدائم على إطلاع الرأي العام وشركائها بكل شفافية على مستجدات تسيير واستغلال هذه المنشآت الاستراتيجية.