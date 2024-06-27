بجاية: محمد إسلام من ذوي الهمم يفتك البيام بمعدل 13.98

تحصل التلميذ محمد إسلام صايج و هو من ذوي الهمم على معدل 13.98 من 20 في شهادة التعليم المتوسط ( البيام) نشر إسمه ضمن قائمة الناجحين بمتوسطة حلموش السعيد حي، سعدان بلدية درقينة مركز.

التلميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة تحدى إعاقته الحركية متنقلا على كرسي متحرك أليا لصينع التحدي بإسعادة أسرته و أقربائه و كل محبيه و أبناء حييه.

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