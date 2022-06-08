بجاية: مسبوق يستولي على مبلغ مالي معتبر ومجوهرات بالتواطؤ مع ابنة الضحية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع التابعة لأمن ولاية بجاية. من توقيف مسبوق قضائي يحترف سرقة المنازل ببجاية. كان ذلك اثر تعرض شقة سكنية للسرقة من طرف مجهولين على مستوى طريق القمم ببجاية.

أين استولى الفاعلون على مبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم. بالإضافة إلى مجوهرات من المعدن الأصفر والفضة. فور ذلك باشرت الفرقة المحققة تحريات معمقة أين تمكنت من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بخطيب إبنة الضحية. المسبوق قضائيا البالغ من العمر 28سنة. وهذا بتواطؤ مع إبنة الضحية التي إستغلت غياب والدتها من المنزل ومكنت المشتبه فيه من دخول البيت العائلي والقيام بفعل السرقة.ولأجل التمويه قاموا ببعثرت أغراض المنزل لتمويه المحققين.

كما مكنت تحريات الضبطية القضائية بأن المشتبه فيه وبعد إقترافه لفعل السرقة قام ببيع المجوهرات المسروقة. لأحد الأشخاص يجهل هويته مقابل مبالغ مالية. بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية السرقة بالتعدد بإستحضار مركبة. الإدلاء بتصريحات كاذبة من شأنها إعاقة مسار التحقيق. وبعد تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي عقوبة عام حبس نافذ