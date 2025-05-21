بجاية.. مصنع تحلية مياه البحر بتيغرمت سيدخل حيز التشغيل قريبا

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن دخول مصنع تحلية مياه البحر بتيغرمت (40 كلم غرب بجاية) حيز التشغيل “قريبا”، خلال زيارة تفقدية للموقع.

وقد أعرب حشيشي، الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية و المسؤولين عن المشروع، عن ارتياحه لوتيرة تقدم الأشغال. والجهود المبذولة لإتمام المصنع.

كما أوضح أن هذا المشروع الذي يقع على سفح جبل ويمتد على طول ساحل الطريق الوطني رقم 24 (بجاية-تيزي وزو). واجه عوائق موضوعية استلزمت أشغالا إضافية كبيرة، وتفاقمت هذه العوائق بسبب سوء الأحوال الجوية. التي امتدت طويلا، وأثرت على وتيرة الأشغال التي تراجعت مرتين على الأقل، لكن تم تداركها بعد جهد كبير.

وأوضح المسؤولون على المشروع أن الموقع، الذي يشتغل به ألف عامل، كان عليه أن يعمل بوتيرة متواصلة على مدار 24 ساعة في اليوم. 7 أيام في الأسبوع.

وأكد القائمون على الشركة الجزائرية للطاقة، Algerian Energy Compagny، صاحبة المشروع، وهي شركة تابعة لسوناطراك. أن المصنع أصبح الآن جاهزا للتشغيل، خاصة بعد أن خضع للتدفق التجريبي والاختبارات التقنية المطلوبة. لتوجيه المورد المعالج إلى شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب.

وفي الوقت الحالي، تتركز الجهود على ما تبقى من أشغال تتمثل في تنظيف الأنابيب والمعدات، بالإضافة إلى تهيئة الموقع الذي تبلغ مساحته 10 هكتارات، حسب المسؤولين على مشروع المصنع.

وبمجرد الانتهاء من الأشغال النهائية، ستنطلق عملية تحويل المياه المحلاة إلى القرى المجاورة. خاصة الواقعة في الجزء الغربي من الولاية التي تجري بها أشغال مشروع آخر يعرف “تقدما كبيرا” هو الآخر وفقا للقائمين عليه. يتمثل في تركيب الأنابيب الخاصة بمصنع تحلية مياه البحر لتيغرمت.

مصنع تيغرمت يمون 3 ملايين نسمة بأربع ولايات

للاشارة، تبلغ الطاقة الانتاجية لمصنع تيغرمت 300.000 م3 في اليوم. وهو مصمم لتموين 3 ملايين نسمة بولايات بجاية والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف.

للاشارة، فإن مصنع بجاية لتحلية مياه البحر، هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في إطار برنامج تكميلي يضم خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بهدف تعزيز الأمن المائي للبلاد.

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