بجاية: معالجة 231 قضية بينها 60 قضية مخدرات في ظرف شهر

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر أكتوبر فقط من السنة الجارية 231 قضية، منها 22 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيئ العمومي. حيث تورط فيها 29 شخصا، على إثرها صدر في حق شخص واحد أمر إيداع، 3 رقابة قضائية، الباقين أرسلت ملفاتهم للنيابة.

كما تمكنت من معالجة 58 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأموال والممتلكات تورط فيها 62 شخصا من بينهم 4 إناث. على إثرها صدر في حق 22 منهم أمر إيداع، 4 غرامات مالية، الباقي أرسلت ملفاتهم للنيابة.

وقامت نفس المصلحة من معالجة 73 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 78 شخصا من بينهم 7 إناث. صدر في حق 9 أشخاص أمر إيداع، 4 أستفادوا من إستدعاء مباشر، الباقي صدرت ضدهم غرامات مالية.

في حين عاجت خلال نفس الفترة 60 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 82 شخصا من بينهم واحدة من فئة الإناث. صدر في حق 18 منهم أمر إيداع، 3 رقابة قضائية، 16 أستفادوا من إستدعاء مباشر للجلسة، الباقي صدرت ضدهم غرامات مالية.

وقد تم حجز ما مقداره 552.40 غرام من المخدرات (كيف معالج)، حوالي 9 غرام كوكايين، 1366 قرص دواء مصنف كمخدر. فيما يخص قضايا الجرائم الماسة بالآداب تم معالجة 2 قضيتين تورط فيها 6 أشخاص من بينهم 4 من فئة النساء. أما القضايا الاقتصادية والمالية فقد عالجت 9 قضايا تورط فيها 9 أشخاص. بالإضافة إلى تسجيل 7 قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 14 شخصا كلهم من فئة الذكور، صدر في حق 6 منهم أمر إيداع.