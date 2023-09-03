بجاية.. معالجة 267 قضية إجرامية منها 101 تتعلق بالمخدرات خلال أوت

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر أوت المنقضي من معالجة 267 قضية، تورط فيها 309 شخصا. من خلالها تم إيداع 49 شخصا الحبس، منها 35 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 51 شخصا. صدر في حق 4 منهم أمر إيداع.

كما تم معالجة 74 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورط فيها 84 شخصا، على إثرها صدر ضد 06 أشخاص منهم أمر إيداع، كما عالجت نفس المصلحة خلال نفس الفترة 101 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 112 شخصا، صدر ضد 22 شخص أمر إيداع، أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة فقد تم معالجة 06 قضية تورط فيها 07 شخص ، بخصوص القضايا الاقتصادية والمالية فقد عالجت المصلحة 01 قضايا تورط فيها 01 شخصا، كما تم معالجة 41 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات تورط فيها 44 شخصا، وصدر ضد 16 شخص أمر إيداع، بالإضافة إلى تسجيل 09 قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 10 أشخاص، وصدر ضد 01 شخص أمر إيداع.