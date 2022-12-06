بجاية: معالجة 318 قضية إجرامية بينها 86 تتلعق بالمخدرات في ظرف شهر

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر نوفمبر المنقضي 318 قضية، تورط فيها 384 شخصا، من خلالها تم إيداع 49 شخصا الحبس، منها 24 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 34 شخصا.

حيث صدر في حق 2 منهم أمر إيداع، كما تم معالجة 105 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورط فيها 117 شخصا، على إثرها صدر ضد 5 أشخاص منهم أمر إيداع، كما عالجت نفس المصلحة خلال نفس الفترة 86 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 105 شخصا، صدر ضد 24 شخص أمر إيداع، أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة فقد تم معالجة 29 قضية تورط فيها 33 شخص ، صدر ضد 04 منهم أمر إيداع، بخصوص القضايا الاقتصادية والمالية فقد عالجت المصلحة 17 قضية تورط فيها 20 شخصا، أودع 4 منهم الحبس، كما تم معالجة 54 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات تورط فيها 66 شخصا، وصدر ضد 9 أشخاص أمر إيداع، بالإضافة إلى تسجيل ثلاثة قضايا 3 تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 9 أشخاص