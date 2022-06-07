بجاية: معالجة 318 قضية إجرامية تورط فيها 385 شخص

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية 318 قضية إجرامية. خلال فترة شهر ماي من سنة الحالية 2022 تورط فيها 385 شخصا.

وصدر في حق 39 منهم أمر إيداع منها 38 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيئ العمومي. تورط فيها 52 شخصا جلهم من فئة الذكور البالغين. كما تمكنت من معالجة 56 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأموال والممتلكات تورط فيها 72 شخصا. على إثرها صدر في حق 18 منهم أمر إيداع، كما تمكنت نفس المصلحة من معالجة 129 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد. تورط فيها 150 شخصا صدر في حق 06 منهم أمر إيداع الباقي أرسلت ملفاتهم للعدالة.

كما عالجت المصلحة خلال نفس الفترة 69 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تورط فيها 78 شخصا صدر في حق 12 منهم أمر إيداع، الباقي استفادوا من إستدعاء مباشر للجلسة، الجرائم الماسة بالآداب العامة تم معالجة 09 قضايا تورط فيها 16 شخص، صدر في حق 02 منهم أمر إيداع، الباقي أرسلت ملفاتهم للعدالة، أما القضايا الاقتصادية والمالية فقد عالجت 11 قضية تورط فيها 12 شخص، بالإضافة إلى تسجيل 06 قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيه 05 أشخاص.