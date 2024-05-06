بجاية: معالجة 377 قضية إجرامية منها 100 تتعلق بالمخدرات خلال شهر

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر أفريل المنقضي 377 قضية إجرامية تورط فيها 469 شخصا من خلالها تم إيداع 69 شخصا الحبس منها 68 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي تورط فيها 119 شخصا صدر في حق 22 منهم أمر إيداع.

كما تم معالجة 113 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورط فيها 116 شخصا على إثرها صدر ضد شخص واحد أمر إيداع.

وعالجت نفس المصلحة خلال نفس الفترة 100 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تورط فيها 113 شخصا صدر ضد 21 شخص أمر إيداع أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة فقد تم معالجة 10 قضايا تورط فيها 10 أشخاص صدر في حق 2 منهم أمر إيداع، بخصوص القضايا الاقتصادية والمالية فقد عالجت المصلحة 10 قضايا تورط فيها 13 شخص صدر. كما تم معالجة 68 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات تورط فيها 90 شخصا وصدر ضد 23 شخص أمر إيداع، بالإضافة إلى تسجيل 08 قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 08 أشخاص ارسلت ملفاتهم للعدالة.