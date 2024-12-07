بجاية: معالجة 436 قضية إجرامية بينها 119 تتعلق بالمخدرات خلال شهر نوفمبر

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر نوفمبر 2024. 436 قضية إجرامية تورط فيها 459 شخصا من خلالها تم إيداع 60 شخصا الحبس منها 93 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 101 شخصا، صدر في حق 5 منهم أمر إيداع.

كما تم معالجة 112 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورط فيها 114 شخصا، على إثرها صدر ضد شخص واحد أمر إيداع.

وعالجت نفس المصلحة خلال نفس الفترة 119 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 138 شخصا، صدر ضد 34 منهم أمر إيداع، أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة فقد تم معالجة 8 قضايا تورط فيها 10 أشخاص، بخصوص القضايا الاقتصادية والمالية فقد عالجت المصلحة 23 قضية تورط فيها 25 شخص، صدر في حق 3 أشخاص أمر إيداع، كما تم معالجة 66 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات تورط فيها 58 شخصا، وصدر ضد 14 شخص أمر إيداع.

بالإضافة إلى تسجيل 15 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 13 شخص، أودع منهم شخص الحبس.