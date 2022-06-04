بجاية.. مكتتبو سكنات lpa بأميزور يناشدون وزير السكن بالتدخل لإحياء المشروع

يناشد المكتتبون من الحصة السكنية 140 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم lpa المشيدة ببلدية بأميزور في ولاية بجاية وزير السكن بالتدخل من أجل إستئناف أشغال إنجاز مجموع هذه الحصة السكنية.

والتي، توقفت بها الأشغال بشكل كامل منذ عامين أي من سنة 2020 الى غاية هذه اللحظة بعد إعلان المقاولة التابعة للقطاع الخاص ( صاحبة الإنجاز) عن إفلاسها أمام اللجنة الولائية المختصة في متابعة مشاريع الإسكان بولاية بجاية.

وهوما دفع بهذه الأخيرة الى سحب المشروع من المقاولة بعد مداولة رسمية دون إحراز أي تقدم في قضية.

هذا المشروع السكني الذي تنتظره العائلات المستفيدة لإستلام مفاتيح سكناتها المتقفة عن الانجاز دفع فيه المستفيدون ما يقارب 60 % من المستحقات المالية المترتبة عليهم لدى المقاولة المنجزة ومن بينهم من سدد كامل مبلغ السكن.

هذا وكان مقررا أن يستلم المكتتبون سكناتهم قبل عامين إلى الوراء لولا تعثر المقاولة عن الإنجاز بل توقفها تماما عن الأشغال في حدود 16٪ التي بلغتها نسبة تقدم أشغال هذه السكنات.

و تجدر الإشارة أن الحصة السكنية هي من برنامج ألفين وعشرة انطلقت بها الأشغال سنة ألفين و ثلاثة عشرة و بعد حوالي سبعة سنوات من فترة الإنجاز تعثرت المقاولة المكلفة بالأشغال لتبدء معاناة المكتتبين مع رحلة البحث عن الحلول مع مختلف الإدارات.

لاسيما الوكالة العقارية و مديرية أملاك الدولة يغرض إيجاد صيغة قانونية بعد تحويل ملكية المشروع السكني إلى الوكالة العقارية لبجاية بغية العمل على استئناف أشغال هذه الحصة السكنية من أجل تسليم المفاتيح إلى أصحابها الذين ينتظرونها بشوق كبير.

على اعتبار أن أكثرية المكتتبين يعانون من أزمة سكنية حادة. و ذكر أحد المكتتبين أن احد المستفيدين توفوا و لم يحققوا حلم دخول سكناتهم، التي دفعوا من أجل أغلى شيء على غرار أخرين في أمل كبير من إلتفاتة وزير السكن لحل إشكال هذه الحصة السكنية المعطلة عن الإنجاز بأميزور.

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