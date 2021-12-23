بجاية: منع زيارة المرضى بالمستشفيات بسبب إرتفاع إصابات كورونا

قرّرت مصالح المستشفى الجامعي خليل عمران بولاية بجاية منع زيارة المرضى بالمستشفيات لاسيما مستشفى فرونس فانون و ثارقة أوزمور و خليل عمران.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن سبب منع زيارة المرضى بولاية بجاية جاء بعد تسجيل إرتفاع مخيف لحالات الإصابة بفيروس كورونا. حيث فاق عددهم 100 مصاب يتواجدون بالمستشفى الجامعي. بينهم 18 مصابا بقسم الإنعاش. كما يتواجد بمركز التوليد ثارقة أوزمور 15 إمرأة حامل مصابة بالكوفيد. بالإضافة كذلك إلى إصابة 5 أطفال بينهم مولودين جدد.

كما أن منع الزيارات بمستشفيات بجاية يبقى إجراء إحترازي مؤقت الئ غاية إستتباب الوضعية الوبائية كون مستشفيات الولاية مكتضة بالمرضى المصابون بجائحة كورونا. حيث عاد الوباء للتفشي و الإنتشار من جديد.

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حصيلة مخيفة.. وفاة رضيع وإصابة 11 ٱخرين بفيروس كورونا خلال يومين ببجاية

توفي صبي حديث الولادة متأثرا بفيروس كورونا بعد يوم واحد من ولادته بعيادة التوليد ثارقة أوزمور بولاية بجاية. وذكر مصدر طبي حصري “للنهار أون لاين“، أن عدد الأطفال المصابين بالكوفيد أغلبهم حديثي الولادة. وإنخفظ اليوم الى 11 رضيعا بعدما كان في اليومين الأخرين 13 طفلا. كما يخضع الرضع حاليا للعلاج المكثف بمركز الأمونة والطفولة لثارقة. كما يتواجد بالمستشفى 5 نساء حوامل مصابات بجائحة كوفيد 19. الجزائر تسجل أرقاما قياسية في الإصابات اليومية لكورونا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 216867 إصابة. كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6206، بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. هذا وتماثل 196 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 148217. فيما يتواجد مريضا 26 بمصلحة العناية المركزة.

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