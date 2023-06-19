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بجاية.. منع مركبات الوزن الثقيل من التنقل إلى غاية 30 سبتمبر

بقلم ع.ع
بجاية.. منع مركبات الوزن الثقيل من التنقل إلى غاية 30 سبتمبر
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أصدرت ولاية بجاية، قرارا يفيد بمنع المركبات ذات الوزن الثقيل من التنقل عبر الطريقين الوطنيين 09 و 43 إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وجاء في بيان لمصالح الدرك الوطني “طريقي” على صفحتها الرسمية على فايسبوك. “تبعا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية بجاية وتزامنا مع موسم الإصطياف. يُمنع على مركبات الوزن الثقيل التي يتجاوز وزنها الإجمالي 5.5 طن التنقل عبر الطريقين الوطنيين 09 و 43. في الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وأشار البيان أنه يمكن لهذه المركبات التنقل ابتداءا من الساعة التاسعة ليلا (21:00) إلى غاية السادسة صباحا (06:00).

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