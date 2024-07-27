قناة النهار بجاية: من أبناء الجالية الجزائرية وأجانب .. إنزال غير مسبوق للسياح على شواطئ الولاية بقلم قناة النهار نشر في 27 جويلية 2024 - 22:34 الجزائر شارك غرِّد أرسل 91 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ZeYmH اقرأ أيضا بلغ عدد ملفات المترشحين للرئاسيات 16 ملف والعملية متواصلة..التفاصيل قناة النهار 25 جويلية صريح جدا / "يمّا أم عظيمة ولدت طفل يوزن 6 كلغ" قناة النهار 12 جويلية صريح جدا .. هذه هي الأكلات التي يفضل الجزائريون تناولها في البحر قناة النهار 25 جويلية مجتمع : دورات كروية بين الأحياء الشعبية .. متنفس الشباب ومفر من الآفات قناة النهار 08 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : الأمين العام للأفلان يوقع لصالح عبد المجيد تبون قناة النهار 16 جويلية المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا .." أحلم بأن أصبح مهندسا في الذكاء الإصطناعي" قناة النهار 18 جويلية تقديم المعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار أمام العدالة بمحكمة الدار البيضاء قناة النهار 27 جويلية صاحب أعلى معدل في البكالوريا:"أملك حسابات في مواقع التواصل الإجتماعي لكنني لست مدمنا عليها" قناة النهار 19 جويلية حوادث الغرق في تزايد مخيف .. أزيد من 50 غريقا خلال شهر واحد قناة النهار 08 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : زبيدة عسول تطالب الشعب بدعمها من أجل تأكيد ترشحها للرئاسيات قناة النهار 16 جويلية