بجاية: مُخيم صيفي لفائدة أطفال الجالية الجزائرية بتونس

إلتحق اليوم الجمعة، فوج من أطفال الجالية الجزائرية المقيمين بتونس الشقيقة، بأرض الوطن، للمشاركة في المخيم الصيفي الذي ستقام فعالياته بولاية بجاية في الفترة الممتدة من 15 إلى 26 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا، في إطار تجسيد البرنامج الوطني المسطر لتنظيم المخيمات الصيفية لسنة 2025. لاسيما في شقه المتعلق بأبناء الجالية الوطنية بالخارج.

ويتضمن هذا المخيم الصيفي العديد من النشاطات التربوية والتثقيفية والترفيهية. لفائدة الجالية المقيمة بالمهجر، بمناسبة تواجدهم بين أحضان وطنهم الأم.

وتندرج هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. عملا بالتوجيهات السديدة للسلطات العليا للبلاد. والرامية إلى زرع القيم والروح والهوية الوطنية لدى أبناء الجالية وتعزيز روابطهم بوطنهم الأم.