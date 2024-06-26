بجاية: نجاة إمرأة بأعجوبة بعد ذبحها بأوقاس

نجت بأعجوبة إمرأة تعرضت لإعتداء بالسكين في حادث مروع إهتز له سكان مدينة أوقاس شرق ولاية بجاية.

أين باغتها أحد الأشخاص داخل مقر بلدية أوقاس أين تعمل كموظفة وقام بتوجيه لها عدة طعنات بالسكين ثم ذبحها من الوريد الى الوريد.

المشهد مروع يظهر الضحية التي يرجح أنها مطلقة ساقطة في الأرض غارقة في بركة الدم قبل أن يتدخل أحد الحاضرين صدفة وقام بإسعافها بسد سيلان شريان لمنع النزيف الى غاية وصول سيارة إسعاف ونلقها على جناح السرعة الى مستشفى قريب وإدخالها الى مصلحة الإنعاش. الضحية أم لثلاثة أطفال. وحسب مصدر أمني فقد تم إلقاء القبض على الجاني وتقديمه الى مصالح القضاء.

يذكر أن الحادث صنع إسنكارا كبيرا لدى الرأي العام.