بجاية: نشوب حريق بعيادة متعددة الخدمات سيدي أحمد 

تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد والسيطرة على حريق نشب عصر اليوم الاحد. على، مستوى إحدى الحجرات بالطابق الثاني بعيادة متعددة الخدمات سيدي أحمد وسط مدينة بجاية.

وحسب مصدر من الحماية المدنية للنهار اون لاين أكد ان هذا الحريق خلف خسائر مست الأغطية و الوسائل التي كانت داخل جناح هذه العيادة الصحية من دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات نشوب هذا الحريق الذي، تزامن مع أرتفاع كبير لدرجات الحرارة.