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بجاية: نشوب حريق بغابة أكفادو و المواطنون يهرعون لإخماده

بقلم رابح.ص
بجاية: نشوب حريق بغابة أكفادو و المواطنون يهرعون لإخماده
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تمكن مواطنو إحدى القرى ببلدية أكفادو بولاية من السيطرة على حريق نشب بالغابة الفاصلة بين أكفادو و تيفرة. حيث تدخلوا في الوقت المناسب و منعوا تقدم أللسنة النيران و حصر الحريق في مكانه و تسهيل عملية الإطفاء بإستعمال أبسط الوسائل.

حيث أن هذا الحريق الذي كان على أمتار قليلة من التجمعات السكانية المحيطة بالغطاء الغابي الكثيف. و بهذا يبين الجزائريون مرة أخرى إلتحامهم في وقت الأزمات و الشدائد بأخذ بعين الإعتبار التجربة القاسية في موجة الحرائق المهولة منتصف أوت الماضي.

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