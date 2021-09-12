بجاية: نشوب حريق بغابة أكفادو و المواطنون يهرعون لإخماده

تمكن مواطنو إحدى القرى ببلدية أكفادو بولاية من السيطرة على حريق نشب بالغابة الفاصلة بين أكفادو و تيفرة. حيث تدخلوا في الوقت المناسب و منعوا تقدم أللسنة النيران و حصر الحريق في مكانه و تسهيل عملية الإطفاء بإستعمال أبسط الوسائل.

حيث أن هذا الحريق الذي كان على أمتار قليلة من التجمعات السكانية المحيطة بالغطاء الغابي الكثيف. و بهذا يبين الجزائريون مرة أخرى إلتحامهم في وقت الأزمات و الشدائد بأخذ بعين الإعتبار التجربة القاسية في موجة الحرائق المهولة منتصف أوت الماضي.