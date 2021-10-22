بجاية: نشوب حريق بوحدة تحويل الفلين

تمكنت فرقة الإطفاء للحماية المدنية لولاية بجاية من إخماد حريق نشب بوحدة تحويل الفلين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحريق وقع بمنطقة المسارات الأربع بجاية الفلين المحسوبة على الشركة الجزائرية للفلين. حيث تسبب الحريق في أضرار مادية.

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