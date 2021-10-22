إعــــلانات
أخبار الجزائر

بجاية: نشوب حريق بوحدة تحويل الفلين

بقلم رابح.ص
بجاية: نشوب حريق بوحدة تحويل الفلين
حريق بوحدة تحويل الفلين
  • 83
  • 0

تمكنت فرقة الإطفاء للحماية المدنية لولاية بجاية من إخماد حريق نشب بوحدة تحويل الفلين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحريق وقع بمنطقة المسارات الأربع بجاية الفلين المحسوبة على الشركة الجزائرية للفلين. حيث تسبب الحريق في أضرار مادية.

طالع أيضا 

معسكر: حجز قرابة 31 ألف وحدة من المفرقعات وتوقيف 24 شخصا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/dxMdL
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر