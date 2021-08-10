بجاية: نشوب 33 حريقا أكبرها بأدكار وأوقاس

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية نشوب 33 حريقا منذ ليلة أمس الإثنين. مست غابات مختلف بلديات ومناطق إقليم ولاية بجاية.

وحسب بيان للمديريةـ، فقد تم تغطية الحرائق من قبل فرق وحدات الإطفاء للحماية المدنية مدعومة بخدمات أخرى و بمشاركة المواطنين. حيث تم إخماد خمس حرائق و 10 حرائق تعتبر مهمة أخرى لا تزال قيد مشتعلة يجري إطفاؤها بكل من تيزي أوقيني ، آخم وجحلي ، تالا حمدون في أديكار ، أكنيس في آيت إسماعيل ، إيوريسن في تيزي نبربر ، مصباح بأوقاس و حرأئق بمناطق جبلية.