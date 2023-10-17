بجاية: نشوب 8 حرائق واستنفار لوحدات الحماية المدنية

يواصل عناصر الإطفاء للحماية المدنية لولاية بجاية مدعومين بوسائل الإطفاء عملية إخماد حريق منطقة حليل بإقليم بلدية واد غير على بعد اقل من 10 كلم عن عاصمة الولاية بجاية.

و يعتبر هذا الحريق الأكبر الذي إندلع اليوم حوالي منتصف النهار بمنطقة نباتية بمحاذاة طريق السكة الحديدية يضاف إلى 7 حرائق أخرى نشبت بغابات ادكار. بوخليفة.ثيزي نبربر و سوق الإثنين. بالإضافة كذلك إلى حريق غابة أيث عنان بإقليم بلدية درقينة.

أغلب هذه الحرائق تم السيطرة عليها و إخمادها كما أنها شبت بمنطقة نباتية. وتزامنت موجة هذه الحرائق مع تسجيل إرتفاع غير فصلي لدرجات الحرارة. هذا و وضعت محتلف وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب و إستنفار تحسبا لأي طارئ متزامن مع إرنفاع درجات الحرارة.