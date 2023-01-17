بجاية: نظام البصمات “AFIS” يكشف هوية قاتل شاب بحي القدس

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من توقيف مرتكب جريمة القتل العمدي المقترفة أواخر شهر ديسمبر المنقضي.

المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة مقيم ببجاية. بالإضافة كذلك إلى أنه راح ضحيته شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر 23 سنة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة على الساعة الخامسة صباحا إتصال هاتفي، مفاده وجود أحد الأشخاص ملقى أرضا بموقف الحافلات القدس وهو ينزف. لتتنقل رفقة عناصر الشرطة العلمية والحماية المدنية. أين تم معاينة شخص مجهول الهوية ملقى أرضا على ظهره وسط بركة من الدماء. ليتم نقله على الفور إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى خليل عمران بجاية، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما باشرت الفرقة المحققة عملية التحقيق وبمقارنة بصمات الضحية في نظام التعرف الآلي للبصمات للشرطة العلمية (AFIS). تم تحديد هويته كونه معروف لدى مصالح الشرطة، الأبحاث و التحريات المعمقة مكنت من توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم. شهدوا وقائع الجريمة ولم يقوموا بالتبليغ عن ذلك . و بإستغلال تصريحاتهم تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي. هذا الأخير يوم الحادثة نشب بينه وبين الضحية شجار على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين القديمة. على خلفية ملاسنات كلامية تطورت إلى تبادل اللكمات إمتدت بداية بالقرب من محل لعب القمار المستغل من طرف المشتبه فيه الكائن بعين المكان وصولا إلى موقف الحافلات القدس.

كما أقدم المشتبه فيه بطعن الضحية بعدة طعنات بإستعمال سكين تاركا الضحية ملقى أرضا يسبح في بركة من الدماء. وقد أثبت التحقيق بأن الفاعل بمجرد إرتكابه لهذه الجريمة إختفى عن الأنظار. وأختبئ ببيت أحد أقارب زوجته بولاية سطيف.

وبعد تحديد العنوان وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم توقيف المشتبه فيه بعد الترصد له بمكان إختبائه. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جناية القتل العمد. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع. والباقين تم وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية.