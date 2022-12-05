بجاية: نظام “AFIS” لتحليل البصمات يكشف هوية سارق مركبة بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية من الإطاحة بمسبوق قضائي تورط في سرقة مركبة بمدينة أقبو.

تفاصيل العملية جاءت بعد تعرض مركبة من نوع “فولسفاكن قولف” للسرقة ليلا من طرف مجهولين. بعدما ركنها صاحبها بالقرب من مقر إقامته بحي سيدي علي أقبو. فور ذلك باشرت مصالح الشرطة بتكثيف التحريات والأبحاث ليتم العثور على المركبة المسروقة مهملة بقرية إغيل ناصر ببلدية إغرام، بعد أن تعرضت للسرقة والتخريب الجزئي من الداخل.

كما أن المعاينة الميدانية التي باشرتها الشرطة العلمية على المركبة المسروقة مكنتها من رفع آثار بصمات من داخل المركبة. وبالإستعانة بنظام “AFIS” لتحليل البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة تبين بأنها تخص المسبوق القضائي “ب. ر” 24 سنة، المقيم بالقرب من الحي الذي يقيم به الضحية، وهو معروف لدى مصالح الشرطة بتورطه في قضية مماثلة.

كما تم توقيف المعني وإنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية السرقة المقترنة بظرف الليل، مع التخريب العمدي لملك الغير، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة ببجاية، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 300000 دج، ومبلغ مالي قدره 300000 دج كتعويض للضحية، مع أمر إيداع.

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