بجاية: هدم أقدم حي سكني قصديري وإعادة إسكان 100 عائلة

بعد أكثر من خمسين سنة من الوجود تم اليوم الخميس. هدم أقدم حي سكني هش المسمى حي 27 وسط مدينة بجاية. الذي سوي أرضا يعد من أكبر الأحياء القصديرية ببلدية بجاية.

وقد تم ترحيل 100 عائلة إلى سكنات جديدة بالقطب الحضري الجديد سيدي بودراهم في إطار صيغة السكن الإجتماعي المخصص لاعادة إسكان عائلات الأحياء الهشة و القصديرية.

و كشفت رئيسة دائرة بجاية نورة غانمي متحدثة حصريا “للنهار أونلاين”، ان عملية القضاء على الأحياء القصدرية بدائرة بجاية تشارف على الإنتهاء. بقي فقط ثلاثة أحياء بينها حي هضبة أميمون. سيتم ترحيل العائلات المتبقية عشية الإختفال بذكرى عيد ثورة التحرير.