بجاية.. هدم 51 بناية غير شرعية بشاطئ تغرمت

باشرت السلطات المحلية ببلدية توجة، صبيحة اليوم الثلاثاء، في عملية هدم 51 بناية غير شرعية تم تشييدها بطريقة دون الحصول على رخص بناء على مستوى شاطئ تغرمت بولاية بجاية.

وأوضحت الولاية على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن ‏‎ العملية متواصلة لتمس كل البنايات غير الشرعية. على مستوى الساحل الغربي بغرض القضاء نهائيا على ظاهرة البناء غير الشرعي.

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