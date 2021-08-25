بجاية: هذه هي المهام التي تقلدها الوالي الجديد

تقلد الوالي المعين جديدا على رأس الجهاز التنفيذي لولاية بجاية “كمال الدين كربوش* عدة مناصب في الجماعات المحلية بصفت خريج المدرسة الوطنية للإدارة.

الوافد الجديد على رأس الولاية شغل منصب مدير مركزي بوزارة الداخلية ثم مدير الإدارة المحلية بولاية بجاية وولاية وهران بعدها أمين عام لولاية البليدة، ثم عين والي لولاية قالمة، ليتم تعيينه اليوم واليا لولاية بجاية خلفا لأحمد معبد الذي عين واليا لولاية تيبازة.