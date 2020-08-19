بجاية والعاصمة تتصدران أكبرعدد من الإصابات بفيروس كورونا و11 لم تسجل أي إصابة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 39847 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1402 حالة وفاة.

بينما تماثلت 318 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 27971 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 10 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وتم تسجيل 403 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.9 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

34 ولايات سجلت أقل من 10 حالات منها 10 ولاية لم تسجل أية حالة، و14 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

بجاية: +38

الجزائر: +35

وهران: + 28

تلمسان: + 24

عنابة: +22

باتنة: +19

المسيلة: + 19

البليدة: +18

بومرداس: +17

بسكرة: +17

الجلفة: +16

جيجل: + 14

الوادي: +13

مستغانم: +13