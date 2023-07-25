قناة النهار بجاية: وزير الداخلية يعاين ميدانيا المناطق المتضررة من الحرائق بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2023 - 21:40 الجزائر شارك غرِّد أرسل 16 0 رابط دائم : https://nhar.tv/K0rh6 الجزائر اقرأ أيضا مشاهد من سماء بجاية .. رصد مخلفات الحرائق من مروحية الحماية المدنية في قناة النهار 25 جويلية طالع هابط: الماء في أدرار يضيع أمام أعين المواطنين الذين يموتون عطشا .. من المسؤول قناة النهار 23 جويلية شنقريحة : الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة في مجالاتها الجيوسياسية والإقليمية والجهوية قناة النهار 23 جويلية قسنطينة / بعد غلقهم لسنوات .. عودة الصلاة إلى مسجد سيدي لخضر و أربعون شريف قناة النهار 06 جويلية دلال خير: عائلة الطفلة ريتاج من تيسمسيلت تناشد ذوي القلوب الرحيمة لمعالجة إبتنهم قناة النهار 21 جويلية هكذا عبر وزير الصحة عن خبر إنتشار الإيبولا في الجزائر قناة النهار 20 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات قناة النهار 05 جويلية مرضى السيلياك.. بين غلاء المنتوجات الغذائية وندرتها قناة النهار 10 جويلية شاهد قوات الجيش يشكلون علم الجزائر في إستعراض رهيب قناة النهار 09 جويلية باتنة : النهار في ضيافة صاحب أعلى معدل بشهادة البكالوريا في الولاية قناة النهار 18 جويلية