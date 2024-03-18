بجاية: وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في السرقة بالنشل

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابعة لأمن بجاية من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و30 سنة تورطوا في قضية السرقة بالخطف والنشل وإخفاء أشياء مسروقة.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تسجيل ثلاثة شكاوي لضحايا جلهم قصر تعرضوا للسرقة بالخطف أو النشل مست هواتف نقالة.

وبناءا على ذلك باشرت عناصر الشرطة عمليات بحث وتحري واسعة أسفرت على تحديد هوية أحد المشتبه فيهم المعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا مماثلة.

وتمكن هذا الأخير من التعرف عليه بعد مشاهدتهم ألبوم الصور الخاص بالمشبوهين.

وفور ذلك تم توقيفه وتحويله إلى مركز الشرطة لمواصلة التحقيق معه أين تم التوصل إلى تحديد هوية باقي شركائه وتوقيفهم وإسترجاع هاتفين نقالين محل سرقة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية السرقة بالخطف والنشل وإخفاء أشياء مسروقة.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع. في حين إستفاد بقية المشتبه فيهم من إستدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.