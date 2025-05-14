بجاية: وضع حد لنشاط شبكة لصوص تحترف سرقة المنازل

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية من وضع حـد لنشـاط جماعة أشـرار تتكون من 03 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 19 و 53 سنة مختـصة في سرقة المنازل الشاغرة بمدينة بجاية.

العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عـدّة شكـاوى ضد مجهـول لأجل قضية السرقـة من داخل مساكن شاغرة أصحابها غير متواجدين بها. أين إستولى الفاعلون على العديد من الأغراض المتواجدة بداخلها فـور ذلك تـم فـتـح تحـقيـق في القضيـة.

و بعـد إجـراء المعاينـة الميدانية و بإستعمال تقنيات العلم الحديثـة تـمّ تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفهم.

كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية شريكيه وتوقيفهما. و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهـم لأجل قـضية جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد للسرقة المقترنة بظروف الليل، التسلق و التعدد، العود و إخفاء أشياء مسروقة، و تم تقـديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد إحالتهم على إجراءات المثول الفوري صدر ضد إثنين من المشتبه فيهما أمر إيداع في حين تـم وضع المشتبه فيه الثالث تحت نظام الرقابة القضائية.