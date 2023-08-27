بجاية.. وفاة إمرأة إختناقا بغاز أوكسيد الكربون وانقاذ 3 أخرين بتيشي

تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية بجاية لأجل حادث تعرض 4 أشخاص لحادث التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء داخل مسكن بالمنطقة المسماة بنجالو ببلدية تيشي.

أين توفيت إمرأة تسمما بغاز أحادي أوكسيد الكربون و تم إنقاذ 3 أشخاص أخرين إختناقا بهذا النوع من الغاز السام القاتل الصامت.

اين تم التكفل بحالتهم الصحية من قبل الأطقم الطبية تجدر الإشارة عن أعمار الضحايا بين25 الى 40 سنة.