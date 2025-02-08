بجاية.. وفاة امرأة اختناقا بالغاز

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، في حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء بوسط المدينة، ببلدية ودائرة أقبو بولاية بجاية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا 19د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من سخان الماء بوسط المدينة، ببلدية ودائرة أقبو.

حيث خلّف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، تم نقلها إلى المستشفى المحلي.

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