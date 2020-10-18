بجاية: وفاة سائق دراجة نارية في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة تازمالت، في بجاية، اليوم الأحد، على الساعة 11سا 48د من أجل حادث مرور مميت.

ووقع الحادث على الطريق الولائي رقم 42A الرابط بين بوجليل وبني منصور بين دراجة نارية و شاحنة.

وأدى الحادث الى وفاة سائق الدراجة النارية في عين المكان والبالغ من العمر 27 سنة.

وتم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث للعيادة متعددة الخدمات بتازمالت.

للتذكير هذا الحادث المميت يعتبر الثاني في اقل من 12 ساعة الاخيرة.

ووقع الحادث الأول فجر اليوم على الطريق الوطني رقم 26 برميلة.

وأدى الحادث الى وفاة شخصين، حيث ارتفع عدد القتلى الى 29 منذ بداية السنة.

للعلم، سجلت الحماية المدنية في ولاية بجاية منذ الفاتح جانفي 2020، 1380 حادثًا، خلف وفاة 28 شخص وإصابة 1628 آخرين.