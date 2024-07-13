بجاية: وفاة شخصين في حادثين منفصلين بتزمالت وإغيل علي

لقي شخصين حتفهما في حادثي مرور منفصلين. الاول وقع إثر، إنحراف سيارة بطريق بلدي بإقليم بلدية إغيل علي خلف الحادث وفاة سائق المركبة و إصابة مرافقه بجروح تم على إثره نلقه الى المستشفى للعلاج.

أما الحادث الثاني يتعلق باصطدام بين سيارتين بالطريق السريع تازمالت مقطع ببلدية بوجليل خلف وفاة شخص وإصابة 2 آخرين تتراوح ٱعمارهم بين 22 سنة و 32 سنة لهم جروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

بينما الضحية المتوفية من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

و بهذا تسجل حوادث المرور إرتفاعا في عدد الوفيات منذ بداية شهر جويلية الى اربع حالات وفاة بينهم حالتين لسائقي الدرجات النارية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-