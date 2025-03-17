بجاية.. وفاة شخصين في حادثي مرور منفصلين بخراطة وثالة حمزة

توفي شخص يبلغ من العمر 34 سنة في حادث انحراف شاحنة من نوع “شكمان”، بالمكان المسمى تعونين جرمونة، بلدية ودائرة خراطة ببجاية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية للقيام بنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خراطة.

وفي حادث آخر، لقي شخص (42 سنة) مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بشاحنة نصف مقطورة. في المكان المسمى الجامع أوساكة، بلدية تالة حمزة.

وتنقلت الحماية المدنية لتحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خليل عمران.