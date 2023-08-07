بجاية: وفاة شخصين في حادثي مرور منفصلين بتامريجت والقصر

لقي شخص مصرعه في حادث إنحراف و إنقلاب سيارة من منحذر جبلي على مستوى الطريق الولائي رقم 17 بالمكان المسمى إيرحانن ببلدية تامريجت شرق ولاية بجاية.

أين تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لسوق لنقل الضحية و هو رجل يبلغ 74 سنةو إسعاف امرأة مصابة بجروح إثر الحادث.

كما قام بعض المواطنين بنقل على متن سيارة خاصة حالات أخرى إصيبوا في الحادث الى مستشفى سوق الاثنين.

ونفس السياق تدخلت عناصر، الحماية المدنية لأجل حادث مرور مميت نجم عن إنحراف سيارة متبوع بحادث دهس شخص بمنطقة بوزلام بالطريق الوطني رقم 12 ببلدية القصر. أين تسبب الحادث في وفاة شخص من جنس ذكر 19 سنة واصابة آخر يبلغ من العمر 73سنة.