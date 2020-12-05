بجاية: وفاة شخصين في حادث مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية في ولاية بجاية، اليوم السبت، لأجل حادث مرور مميت.

وحسب الحماية المدنية، اصطدمت سيارة ssangyoung بمركبة ثقيلة في الخلف، مما تسبب في وفاة شخصين من ركاب السيارة.

ويتعلق الأمر برجل في الستينيات من عمره، وسيدة في الاربعينيات من سيدي عيش.

ووقع الحادث على الطريق السريع الجديد بالمكان المسمى ألاغان ببوجليل.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين الى مستشفى تازملت في بجاية.

وقد لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 275 آخرون بجروح في 249 حادث مرور تم تسجليه على مستوى المناطق الحضرية.

وهذا خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 نوفمبر من الشهر الفارط، حسب حصيلة أوردتها مصالح الأمن الوطني.