بجاية.. وفاة شخص إثر سقوطه من الطابق السادس  

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء، على اثر سقوطه من الطابق السادس لعمارة في طور الإنجاز بشارع بوعوينة، بولاية بجاية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا09د من أجل حادث سقوط شخص من الطابق السادس لعمارة في طور الإنجاز بشارع بوعوينة، ببلدية ودائرة بجاية.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 58 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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