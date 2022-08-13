بجاية: وفاة شخص في إصطدام دراجة نارية بحافلة نقل المسافرين بدرقينة

لقي شخص وهو سائق دراجة نارية حتفه في حادث إصطدام دراجة نارية بحافلة نقل المسافرين. الحادث الذي خلف إصابة مرافق الضحية (سائق الدراجة النارية) وقع بالطريق الوطني رقم 09 على مستوى منطقة أيث عنان بإقليم بلدية درقينة. الضحية يبلغ من العمر 32 سنة بنحدر من ولاية سطيف.

و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الجريح لتلقي العلاج بعيادة متعددة الخدمات بأمريج بلدية درقينة. يذكر أن مختلف التشكيلات الأمنية من درك و شرطة تعمل منذ بداية موسم الإصطياف على ردع كل مناورات أصحاب الدراجات النارية. خاصة في عطلة نهاية الأسبوع حيث يشكلون خطرا كبيرا في الطرقات العمومية بتهورهم. وعدم إحترام قانون المرور و عدم الإقتداء بإجراءات الوقاية على غرار إرتداء الخوذة. حيث تم وضع عدد كبير من الدراجات النارية في المحشر لإرتكاب أصحابها مخالفات خطيرة. إصطدام