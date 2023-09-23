بجاية.. وفاة شخص في احتراق مركبة وجرح 7 مسافرين في إنحراف حافلة

لقي شخص حتفه في حادث إحتراق مركبة بالطريق السريع بمنطقة بيزيو بأقبو، في ولاية بجاية.

الضحية سائق السيارة المحترقة يبلغ من العمر 53 سنة .فيما نجى في هذا الحادث إمرأتان وطفلان هم جميعا من عائلة واحدة كانوا داخل السيارة المحترقة من نوع رونو 4.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية لاطفاء الحريق ونقل اسعاف المصابين.

هذا وخلف حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر طريق أيث سماعيل 7 جرحى بينهم سائق الحافلة.