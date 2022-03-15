بجاية: وفاة شخص في حادث إنحراف سيارة وسقوطها بجسر أبوداو

لقي شخص حتفه في حادث مرور خطير وقع اليوم على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 12 و 09 بولاية بجاية.

الحادث وقع بإقليم ثالة حمزة وتمثل في إنحراف ثم سقوط السيارة من أعلى جسر أبوداو. وخلف وفاة شاب يبلغ من العمر 22 سنة. وعلى إثر ذلك مباشرة تدخلت عناصر الحماية المدنية لنقل الضحية. كما فتح عناصر الأمن في هذا الحادث المميت.

أصيب اليوم، 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و40 سنة. إثر إنحراف سيارة إصطدامها بعمود كهربائي إسمنتي والذي سقط على سيارة أخرى. كانت مركونة بمدخل المنطقة الصناعية على المحور الوطني رقم 4 بوادي أسلي.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية،لأجل إسعاف المصابين وإجلاىهم على جناح السرعة إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج.

طالع أيضا: خنشلة: 3 جرحى في حادث إنحراف وانقلاب سيارة بطريق الوزن الثقيل

أصيب منذ قليل، 3 أشخاص ينحدرون من ولاية تبسة بجروح متفاوتة الخطورة إثر إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع كليو.على مستوى مفترق الطرق الخاص بطريق الوزن الثقيل خنشلة- عين البيضاء.