بجاية.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بسيدي عيش

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 26 ببلدية سيدي عيش بولاية بجاية.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 09سا45د، من أجل إنحراف وانقلاب سيارة وسقوطها في منحدر بالطريق الوطني رقم 26 ببلدية ودائرة سيدي عيش.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 33 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة الى إصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة له جروح مختلفة، اين تم إسعافه ونقله الى المستشفى المحلي.