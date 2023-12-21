بجاية.. وفاة شخص وإصابة أخر تسمما بالغاز بدراع القايد

أفاد مصدر طبي عن إستقبال مستشفى خراطة، ليلة اليوم، لحالتي إصابة بإستنشاق غاز ثان اكسيد الكربون المنبعث من المدفئة. أعمارهما في الثلاثينات.

وأكد المصدر عن وفاة شخص أي واحد من الحالتين، والشخص الثاني البالغ من العمر حوالي 35 سنة وضعيته الصحية حرجة يوجد في مصلحة الإنعاش في العناية المركزة.

وأضاف المصدر للنهار أون لاين، أن الضحيتين شقيقان ينحدران من بلدية دراع القايد.

ويركز الأطباء جهودهم بنستشفى خراطة، لإنقاذ حياة المصاب الثاني بالتسمم بغاز أكسيد الكربون.

هذا ويعد هذا الحادث، الإختناق بغاز ثان أوكسيد الكربون الاول، الذي يسجل منذ بداية فصل شتاء هذه السنة بولاية بجاية.