بجاية.. وفاة شخص وإصابة 2 أخرين في حادث سقوط سيارة في منحدر

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، اثر حادث سقوط سبارة في منحدر بالطريق الولائي رقم 77 بولاية بجاية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 15سا50د من أجل حادث انحراف سيارة وسقوطها في منحدر حوالي 250 متر ، بالطريق الولائي رقم 77 المكان المسمى سمطا ،ببلدية توجة دائرة القصر.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجث.

بالإضافة الى إصابة 2 أخرين يبلغان من العمر 23 سنة و 24 سنة بجروح، أين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.