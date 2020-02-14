بجاية.. وفاة شيخ وجريح في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة بأقبو

أودى حادث مرور، وقع ليلة أمس، ببلدية أقبو، في بجاية، إلى هلاك شيخ ستيني فيما جُرح شاب آخر.

ونجم الحادث المروري عن إصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وسيارة سياحية، بالمكان المسمى “تحرشات” على مستوى بلدية أقبو.

وقد أفضى الحادث حسب ما ذكر بيان مصالح الحماية المدنية، إلى هلاك شيخ يبلغ من العمر 60 سنة.

كما قال ذات المصدر أنّ الحادث خلّف كذلك جريحا آخر، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 30 ربيعا.

كما أنّ مصالح الحماية المدنية تدخلت لإجلاء الضحية وإسعاف المصاب بتحويلهما إلى مستشفى أقبو، يُضيف البيان.