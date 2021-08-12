بجاية: وفاة طالبة جامعية في حريق منطقة أيث سيدي علي ببرباشة

توفيت الطالبة “أمينة تعزيبت” البالغة من العمر 23 عاما جراء إختناقها بالدخان الكثيف الناجم عن حريق مهول. نشب أمس الأربعاء بقرية أيث سيدي علي ببلدية برباشة ولاية بجاية.

حيث توفيت الطالبة بعد أن حاصرتها النار داخل منزلها رفقة أفراد أسرتها المتكونة من أربعة أفراد لقوا حتفهم جميعا. الضحايا هم الأم والاب والإبنين بنت وولد. وهي التي تدرس طالبة بقسم ماجستير 1 في الأدب العربي بجامعة عبد الرحمان ميرة