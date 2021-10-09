بجاية: وفاة طالب جامعي متأثرا بكورونا عشية الدخول الجامعي

توفي اليوم السبت ” رضا غندور”طالب جامعي يبلغ من العمر 23 سنة يدرس بجامعة عبد الرحمان ميرة قطب ثارقة أوزمور. لفض أنفاسه بالمستشفى متأثرا بإصابته بجائحة كورونا.

وتأتي وفاة الطالب الذي ينحدر من بلدية خراطة عشية الدخول الجامعي الجديد ليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 . حيث كان يزاول تعليمه الجامعي في السنة الثالثة بكلية علوم الطبيعة والحياة في تخصص علوم الغذاء. أين كان على وشك الحصول على درجة الماجستير