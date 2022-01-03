بجاية: وفاة طبيبة ثانية بفيروس كورونا خلال يوم واحد

لازال فيروس كورونا يخطف أرواح الجيش الأبيض، حيث لقيت طبيبة حتفها بعد مكوثها في الإنعاش لعدة أيام بسبب اصابتها بفيروس كورونا.

وتوفيت الليلة الماضية تحت تأثير فيروس كورونا الطبيبة “صبرينة ككوش” عن عمر ناهز 37 سنة. وهي طبيبة عامة بمستشفى خراطة بولاية بجاية. بعد أيام قضتها في مصلحة الإنعاش تصارع الفيروس.

كما توفيت قبلها في الصباح طبيبة مقيمة بمستشفى خليل عمران تخصص جراحة الأعصاب متأثرة بإصابتها بالكوفيد 19. وهي تبلغ من العمر 33 سنة.

كما تم تشييع جنازة الراحلة في جو مهيب بساحة المستشفى بعد إقامة عليها صلاة الجنازة.

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