بجاية: وفاة طبيبة ثانية بفيروس كورونا خلال يوم واحد
لازال فيروس كورونا يخطف أرواح الجيش الأبيض، حيث لقيت طبيبة حتفها بعد مكوثها في الإنعاش لعدة أيام بسبب اصابتها بفيروس كورونا.
وتوفيت الليلة الماضية تحت تأثير فيروس كورونا الطبيبة “صبرينة ككوش” عن عمر ناهز 37 سنة. وهي طبيبة عامة بمستشفى خراطة بولاية بجاية. بعد أيام قضتها في مصلحة الإنعاش تصارع الفيروس.
كما توفيت قبلها في الصباح طبيبة مقيمة بمستشفى خليل عمران تخصص جراحة الأعصاب متأثرة بإصابتها بالكوفيد 19. وهي تبلغ من العمر 33 سنة.
كما تم تشييع جنازة الراحلة في جو مهيب بساحة المستشفى بعد إقامة عليها صلاة الجنازة.
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بجاية: وفاة طبيبة مقيمة بالمستشفى الجامعي بفيروس كورونا
توفيت صبيحة الأمس الأحد، طبيبة مقيمة مختصة في جراحة الأعصاب وتعمل بالمستشفى الجامعي خليل عمران متأثرة بفيروس كورونا. عن عمر ناهز 33 سنة.
كما تم منتصف النهار تشييع جثمان الطبيبة المقيمة في جو جنائزي مهيب من قبل أطباء و عمال المستشفى الجامعي خليل عمران بعاصمة الولاية بجاية.
أين تم توديع زميلتهم المتوفية بفيروس كورونا وسط تصفيقات العمال وزغاريت العاملات معها وكافة العاملين بالمستشفى. وبهذا يفقد الجيش الأبيض زميل آخر بالفيروس اللعين.
حامل في شهرها السابع.. وفاة طبيبة في مستشفى فابور بالبليدة بفيروس كورونا
لقيت طبيبة بمستشفى فابور بالبليدة، حامل في شهرها السابع، مصرعها، بعد إصابتها ومعاناتها من فيروس كورونا المستجد.
الطبيبة بولعراسي تبلغ من العمر 38 سنة، حامل في شهرها السابع، توفيت وتركت ورائها أطفالها الثلاثة، بعد معاناته العدة أيام من فيروس كورونا.
بعد إصابتها بالفيروس كانت تتلقى العلاج بمستشفى فابور، وقبل يومين إزدادت حالتها سوءا. و تم نقلها إلى مصلحة إنعاش كوفيد بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.
أين تم وضعها تحت التنفس الإصطناعي، غير أن الفيروس تمكن منها و ظلت في حالة حرجة تصارع المرض، إلى أن فارقت الحياة فجر اليوم الأربعاء بعد 5 أيام من معاناتها من الوباء.