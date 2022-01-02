بجاية: وفاة طبيبة مقيمة بالمستشفى الجامعي بفيروس كورونا

توفيت صبيحة اليوم الأحد، طبيبة مقيمة مختصة في جراحة الأعصاب وتعمل بالمستشفى الجامعي خليل عمران متأثرة بفيروس كورونا. عن عمر ناهز 33 سنة.

كما تم منتصف نهار اليوم تشييع جثمان الطبيبة المقيمة في جو جنائزي مهيب من قبل أطباء و عمال المستشفى الجامعي خليل عمران بعاصمة الولاية بجاية.

أين تم توديع زميلتهم المتوفية بفيروس كورونا وسط تصفيقات العمال وزغاريت العاملات معها وكافة العاملين بالمستشفى. وبهذا يفقد الجيش الأبيض زميل آخر بالفيروس اللعين.

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