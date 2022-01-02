بجاية: وفاة طبيبة مقيمة بالمستشفى الجامعي بفيروس كورونا
توفيت صبيحة اليوم الأحد، طبيبة مقيمة مختصة في جراحة الأعصاب وتعمل بالمستشفى الجامعي خليل عمران متأثرة بفيروس كورونا. عن عمر ناهز 33 سنة.
كما تم منتصف نهار اليوم تشييع جثمان الطبيبة المقيمة في جو جنائزي مهيب من قبل أطباء و عمال المستشفى الجامعي خليل عمران بعاصمة الولاية بجاية.
أين تم توديع زميلتهم المتوفية بفيروس كورونا وسط تصفيقات العمال وزغاريت العاملات معها وكافة العاملين بالمستشفى. وبهذا يفقد الجيش الأبيض زميل آخر بالفيروس اللعين.
طالع أيضا
حامل في شهرها السابع.. وفاة طبيبة في مستشفى فابور بالبليدة بفيروس كورونا
حامل في شهرها السابع.. وفاة طبيبة في مستشفى فابور بالبليدة بفيروس كورونا
لقيت طبيبة بمستشفى فابور بالبليدة، حامل في شهرها السابع، مصرعها، بعد إصابتها ومعاناتها من فيروس كورونا المستجد.
الطبيبة بولعراسي تبلغ من العمر 38 سنة، حامل في شهرها السابع، توفيت وتركت ورائها أطفالها الثلاثة، بعد معاناته العدة أيام من فيروس كورونا.
بعد إصابتها بالفيروس كانت تتلقى العلاج بمستشفى فابور، وقبل يومين إزدادت حالتها سوءا. و تم نقلها إلى مصلحة إنعاش كوفيد بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.
أين تم وضعها تحت التنفس الإصطناعي، غير أن الفيروس تمكن منها و ظلت في حالة حرجة تصارع المرض، إلى أن فارقت الحياة فجر اليوم الأربعاء بعد 5 أيام من معاناتها من الوباء.
سكيكدة.. وفاة طبيبة أسنان بفيروس كورونا
لفظت اليوم، طبيبة أسنان، أنفاسها الأخيرة بالمستشفى المرجعي للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا بسكيكدة.
وحسب ما توفر من معلومات، فإن الطبيبة كانت قد دخلت المستشفى قبل أيام بعد الاشتباه في أصابتها بالفيروس القاتل، وبقيت في انتظار التحاليل.
يذكر أن الطبيبة المتوفاة هي زوجة مدير المستشفى المرجعي الذي يعاني هو كذلك من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.